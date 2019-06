Un padre empuja la silla de ruedas de su hijo para que pueda jugar al fútbol

La pasión por el fútbol lo mueve todo, y en la última imagen viral en México da fe de ello. Marito, como conocen a este niño de 12 años, disfruta del deporte y del balón como sus amigos gracias a su padre, que empujaba su silla de ruedas por la cancha.

La escena se produjo en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde juega al fútbol desde hace tres años. El equipo Leones Juárez no dudó en incorporarlo al equipo. En declaraciones al periódico mexicano Excelsior, el directivo Daniel López explica cómo le hicieron una invitación formal cuando vieron que jugaba y hablaba con el resto de niños en el parque.

Marito tiene una esquizencefalia, tiene la cadera dislocada y escoliosis. Necesita ayuda para vivir, y su padre se ha convertido en esencial. "Soy sus pies. Lo muevo, lo llevo a la escuela, lo llevo a sus terapias, hacemos terapia en casa Me dedico cien por cien a él", explica en el medio mexicano El Diario.

Su entrenador, Ignacio González, valora el esfuerzo de su padre: "Nosotros somos un vínculo, pero el mérito lo tiene el señor Mario".

Mario Treviño lleva a Marito todos los días al entrenamiento, practica con él y carga con la silla para que se pueda sentir integrado. "Se emociona cuando para goles de cualquier manera", explica el padre. "Las para con la cabeza, con las manos o con la silla".

El fútbol se convirtió en una terapia. Comenzó en el parque con los vecinos y terminó jugando los sábados cinco o diez minutos. Cada vez más tiempo hasta que se ha vuelto imprescindible. La norma es que la padre no puede tocar el balón. "No me gustaba el fútbol", confiesa. "Pero con la emoción de mi hijo me nació. Lo primero que hacemos por la mañana es poner fútbol en Youtube".