Ozzy Osbourne cumple 70 años y siguen siendo el 'Príncipe de las Tinieblas'

John Michael "Ozzy" Osbourne llegó a los 70 años y con polémica y excesos como fue toda su vida, está a punto de celebrar su cumpleaños en medio de escándalos y problemas de salud ya que lo últimó que le ocurrió, fue una gravísima infección que lo obligó a una internación en un hospital, causada por una cita con la manicura, cosas increíbles que le pasan a esta figura del rock a nicel mundial.

Una vida que comenzó en una familia pobre de Birmingham: el bullying en la escuela a causa de su dislexia, la cárcel de menores, el abandono de los estudios a los 15 años, el trabajo en una fábrica son las etapas formativas de su adolescencia antes que, gracias a su pasión por The Beatles, decidió dedicarse al rock and roll.

Así ya en 1970, cuando salió el primer álbum de Black Sabbath, Ozzy, un sobrenombre que lo acompaña de los tiempos escolares, se reencuentra con la historia. "Paranoid" es una de las canciones manifiesto del heavy metal: sonidos oscuros y cortantes, textos inspirados en los libros de Ailester Crowley, el ocultista más amado de por los rockeros. Esta es la nueva fórmula que hace de Black Sabbath una banda seminal que tiene un rol decisivo en el desarrollo de la música heavy y un éxito mundial con decenas de millones de copias vendidas.

El año pasado, aprovechando las tendencias de las reuniones, los Black Sabbath volvieron a juntarse para realizar un tour mundial, superando antiguas tensiones y antipatías. Ozzy declaró: "no me agrada tocar con los Black Sabbath, en la banda soy solo un cantante, como solista hago lo que me parece". Pero fue justo con esta banda, con la que en poco menos de diez años se hizo famoso por su música y su voz, así como por los excesos con las drogas y el alcohol.

LOS MOMENTOS DE SU VIDA

Ahora sobre él, su mujer-manager Sharon (se conocen desde los años 60) y hasta de sus hijos, obviamente disfuncionales a decir basta, se sabe todo gracias a los "reality" dedicados a la vida de una familia que más que los Addams hace pensar a las pesadillas de Lovecraft.

Pero a nivel musical, su vida y su carrera están ligados de manera inexorable a una fecha: el 19 de marzo de 1982. En aquel día muere en un modo absurdo, Randy Rhoads, su amigo del alma y genio de la guitarra. Con Randy, Ozzu había hallado el "feeling" perfecto, había puesto a punto la fórmula que lo convirtió en un "God of Metal".

Mientras estaban en un tour por Estados Unidos, en una de las etapas, Randy abandonó a sus amigos del bus tour, y decidió realizar un paseo turístico en avioneta. Todos, incluido el piloto, estaban pasados. El avión tocó un cobertizo y se estrelló prendiéndose fuego justo a pocos metros del bus del tour.

En un documental, Ozzy confiesa que nunca pudo superar ese hecho. No obstante aquel episodio terrible, y no obstante también una devastadora tendencia hacia la autodestrucción, Ozzy Osbourne se convirtió en una leyenda, una figura casi mitológica tanto para el mundo del Metal y como para otros en general.

EL BIEN Y EL MAL EN UNA PERSONA

En el fondo existe una correspondencia entre su identidad de sobreviviente y los personajes y las historias que animan sus textos. En el bien y en el mal, Osbourne tiene en su espalda una carrera extraordinaria celebrada por el Ozzfest (otra intuición de su esposa), un festival dedicado al Heavy Metal organizado por primera vez en 1996 y vuelto a la actividad luego de algunos años de interrupción. Sobre todo venerado por millones de fanáticos y músicos que ven en él al indiscutido "padrino" del Metal.

Pero a sus 70 años, tiene una cara diseñada por la cirugía estética y una serie de achaques que obligaría a cualquier otra persona a llevar una vida en un hospital. El continúa con sus conciertos y el tour, a regalar material para los diarios sensacionalistas a causa de sus aventuras extra conyugales y a alimentar su leyenda como uno de los personajes más polémico y admirado por los que buscan conocer la esencia de “Madman” o del “Prince of Darkness”.