A los Obama les gusta 'Con altura' de Rosalía

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha publicado una lista de las 44 canciones que él y su esposa Michelle están escuchando este verano. Entre ellas, en el puesto 31, aparece 'Con Altura', de Rosalía y el cantante colombiano de reggaeton J Balvin. "Ahora que va acabándose el verano, aquí hay una muestra de lo que Michelle y yo hemos estado escuchando: algunas nuevas, otras antiguas, algunas rápidas, otras lentas. Espero que lo disfruten", ha escrito Obama junto a una imagen con la lista de reproducción.

La artista barcelonesa es una de las elegidas por la pareja, que ha elegido tantas canciones como presidentes tuvo EEUU hasta la llegada de Obama a la Casa Blanca. Entre sus gustos están canciones como 'Too Good' de Drake, 'Mood 4 Eva' de Beyoncé, Jay-Z y Childish Gambino y 'Burning' de Maggie Rogers. Esta no es la primera vez que los Obama publican su 'playlist' del verano ni que incluyen a una artista española en el repertorio. En 2015 les gustaba 'La Mala Rodríguez' y su 'Tengo un trato'.

With summer winding down, here’s a sampling of what Michelle and I have been listening to — some new, some old, some fast, some slow. Hope you enjoy. pic.twitter.com/BS5ri1lvxz