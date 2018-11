«No me considero ni bloguera, ni influencer ni nada similar»

Brianda Fitz-James (Madrid, 1984), la nieta mayor de la desaparecida duquesa de Alba, acaba de presentar su primer libro ilustrado, Los superpoderes del arte. Una historia desordenada (Mosquito Books), en la que recrea doce obras maestras de artistas. Las ilustraciones de la hija de Jacobo Martínez de Irujo, conde de Siruela, y de María Eugenia Fernández de Castro acompañan a los textos de Pedro Calleja.

–¿Qué nos propone?

–Es una obra didáctica que tiene como objetivo acercar el arte de una manera divertida y creativa a los niños. He recreado 12 obras maestras de artistas de la talla de Da Vinci, Velázquez, Goya, Matisse, Van Gogh, Botticelli, Frida Kahlo y Sonia Delaunay, que van acompañadas de unos maravillosos textos de Pedro Calleja.

–¿Ha elegido usted las obras?

–Sí. Me dieron libertad total para escoger a los artistas y sus obras. En este libro hay mucho de mí. La columna vertebral la he creado yo y me hace mucha ilusión. Es un libro curioso porque en este caso el escritor se ha adaptado a mis dibujos y no al revés. También es verdad que al principio no veía claro el hecho de recrear obras tan maravillosas. Pero elaboré la versión de cada una y me di cuenta de que era divertido. Deconstruí y volví a construir cada uno de los cuadros y añadí elementos míos.

–¿Con qué obra se queda?

–Las admiro todas, pero mi favorita es El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli. Desde muy pequeña soy fan de su trabajo y saco mucha inspiración de sus pinturas renacentistas.

–Fue elegida ‘it girl’ de los premios Cosmopolitan en el 2012, diseña, es bloguera, fotógrafa, pintora, disyóquey, modelo...

–No me considero ni bloguera, ni influencer ni nada por el estilo. Me siento una privilegiada por poder aportar mi creatividad a proyectos y vivir del trabajo que me gusta. Trabajé durante ocho años en la firma de moda La Casita de Wendy y también creé el blog Bri Anda Dibujando.

–Y pinchando música.

–Ya llevo seis años. Empecé a pinchar por casualidad y es un hobby. Ahora solo voy a fiestas y eventos, no voy a discotecas. Y como no me saca mucho tiempo, lo compagino con otros trabajos más creativos.

–¿Qué consejos le dan sus padres?

–Ellos me inculcaron el amor por el arte desde pequeña. Me apoyo mucho en ellos y les hago partícipes de mis proyectos.

–¿Le gusta ser el foco de atención?

–No me gusta nada exponerme. Soy bastante tímida. Solo lo hago si tiene que ver con mi trabajo.

–Entonces, ¿cómo lleva la exposición mediática de su familia?

–Las etiquetas no me van. No me tomo en serio lo que dicen. Además, no estoy al tanto de nada, es que no me interesa nada ese tipo de prensa. Intento mantenerme bastante al margen.