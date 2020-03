Neil Diamond tunea Sweet Caroline

La lista de cantantes que están aprovechando sus grandes éxitos para promover una buena prevención para protegerse del coronavirus sigue creciendo. Si Camela ya remozó canciones como Escúchame y Cuando zarpa el amor y Liam Gallagher, de Oasis, cambió Wonderwall por Wonderwash, ahora es Neil Diamond quien se ha sumado a esta moda variando la letra de un clásico como Sweet Caroline. El compositor, de 79 años, ha compartido en las redes sociales un vídeo en el que aparece con su perro y comenta: «Sé que estamos pasando por un mal momento en estos tiempos, pero los amo, y creo que si cantamos juntos podríamos sentirnos un poco mejor».

Sin embargo, después de comenzar a tocar la guitarra y cantar las primeras estrofas de Sweet Caroline, empieza a variar la letra de la canción, resaltando la importancia de lavarse bien las manos, mantener la distancia social y no tocar a otras personas mientras dure la pandemia.

«Manos, lavarse las manos, estirarse, no me toques, no te tocaré», reza la canción.