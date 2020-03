Naomi Campbell se viste a lo 'Chernobyl' por el coronavirus

Dentro de ese mono está la diosa de ébano, la modelo británica Naomi Campbell, de 49 años, vestida así parara evitar el contagio en el aeropuerto de Los Ángeles. "La seguridad es lo primero. Siguiente nivel", escribe Naomi junto a la imagen en Instragram. Completa su estilismo con unos guantes de látex de color lila, mascarilla verde y gafas transparentes. Mucho comentarios no daban crédito a lo que estaban viendo y la tachaban de "dramática". "La histeria es también contagiosa, mucho más que los virus", le decían.

El caso es que Naomi es muy maniática con la limpieza. "No me importa lo que la gente piense de mí. Es mi salud y me hace sentir mejor. Así se defendía hace unos meses de la gente que se reía de ella por la rutina de limpieza minuciosa que sigue en cada viaje en avión. En un vídeo publicado el pasado mes de julio en su canal de Youtube, la modelo británica mostraba lo primero que hacía cuando se subía a una nave. Con mascarilla y guantes de látex, la top desinfectaba su asiento, la mesita plegable e incluso la ventana y el respaldo. Unas medidas que muchos tildaron de exageradas.

Para sus seguidores, Campbell ya ha anunciado que próximamente publicará un vídeo en Youtube donde explicará porqué ha decidido vestirse así para viajar y cómo ha conseguido todo el material. En las últimas semanas, Gwyneth Paltrow, Bella Hadid y Kate Hudson, entre muchas otras famosas, han compartido con sus seguidores imágenes en las que posaban con diferentes tipos de mascarillas para protegerse.