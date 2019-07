Naomi Campbell, vetada en un hotel por el color de su piel

En pleno siglo XXI, Naomi Campbell sigue siendo víctima del racismo. Así lo ha relatado en una entrevista concedida al semanario Paris Match. La supermodelo fue vetada en un hotel por el color de su piel. Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo, cuando la top asistió como invitada al Festival de Cine de Cannes.

"Hace poco estuve en Cannes, donde me invitaron a participar en un evento en un hotel cuyo nombre no mencionaré. No querían dejarnos entra a mi amiga y a mí por el color de mi piel. El chico de la entrada fingió que el establecimiento estaba completo, pero dejó pasar a otras personas delante de nosotras", cuenta la maniquí, que añade que es por este tipo de "momentos repugnantes" por los que continuará hablando y haciéndose escuchar. Para la modelo es importante que todas las personas sean tratadas de la misma forma y no exista discriminación.

Por desgracia no es la primera vez que Campbell vive una situación de este estilo, aunque asegura que las cosas estaban mucho peor cuando empezó a desfilar en los años 90. "La palabra diversidad está en todas partes hoy en día, pero no existía cuando comencé", asegura.