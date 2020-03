Un musical contará la vida de Bob Marley

Un musical basado en la vida y la obra de Bob Marley se estrenará en el West End de Londres en el 2021. La leyenda del reggae, que habría cumplido 75 años el pasado 6 de febrero, pasó algunos de sus momentos más felices en la capital inglesa, donde también grabó el que muchos consideran su mejor álbum, Exodus, que incluye éxitos como Jamming y Three little birds.

Ahora será esta ciudad la que acogerá este musical que, con el nombre de Get Up! Stand up! The Bob Marley Story, pretende inspirarse indirectamente en las letras visionarias del cantante para explicar su historia personal como artista, según contaron los productores a The Times. Así, la producción incluirá algunas de las mejores canciones del cantante, como No woman no cry y Get up, stand up.

El actor elegido para dar vida al mito del reggae es Arinzé Kene, de 32 años, nacido en Nigeria y con una gran experiencia en teatro.