Muere el diseñador Terence Conran, fundador de Habitat

El diseñador británico Terence Conran, fundador de la cadena de tiendas de muebles Habitat y del Museo del Diseño de Londres, falleció este sábado a los 88 años, informó su familia.

Icono del diseño industrial decorativo, Conran murió "en paz" en su imponente mansión de campo en las afueras de Londres, explicó el comunicado de la familia, que destacó su "extraordinaria vida y carrera".

Conran nació en los suburbios de Londres en 1931, y empezó su carrera diseñando y vendiendo sus propios muebles, para luego pasar a la decoración de restaurantes en la capital.

Remembering Terence Conran, who founded the Design Museum in Shad Thames in 1989 following an innovative start as the Boilerhouse in the basement of the Victoria and Albert Museum. Sir Terence Conran was a visionary mentor, leader and philanthropist. pic.twitter.com/yUDw9IRwce