La modelo de tallas grandes Ashley Graham anuncia su embarazo

La modelo 'curvy' más famosa del mundo, la norteamericana Aslhey Graham, espera su primer hijo. "Hace nueve años hoy, me casé con el amor de mi vida. Ha sido el mejor viaje con mi persona favorita del mundo! Hoy nos sentimos tan bendecidos, agradecidos y emocionados de celebrarlo con nuestra familia en crecimiento. Feliz aniversario. La vida está a punto de mejorar". Es el mensaje del vídeo en el que aparece Ashley Graham con su marido, el director de cine Justin Ervin. La pareja se conoció ene el 2009 en una iglesia y al cabo de un año se daba el "sí, quiero".

Con 31 años, Ashley ha sido un ejemplo de constancia para la industria de la moda. Épica fue su batalla contra Victoria's Secret para denunciar que no incluyeran modelos de tallas grandes en sus desfiles. Con su discurso por la diversidad, Graham ha conseguido copar portadas de grandes cabeceras de revistas. Posó en bañador para 'Sport Illustrated', ha desfilado para Dolce&Gabbana y ha protagonizado campañas para numerosas firmas de moda. Incluso formó parte de la lista Forbes de los '30 menores de 30 más influyentes' en el 2016. Graham ha trabajado en televisión y es autora del libro 'New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like' sobre la verdadera cara de la confianza, la belleza y el poder. 8,7 millones de personas la siguen en Internet.

Ashley Graham Lingerie x @additionelle Get yours for 30% off with ASHLEY30

Los viajes, los compromisos laborales y los distintos eventos que implica esta densa carrera, no han impedido que, de vez en cuando, Ashley mandara cariñosos mensajes a su marido a través de las redes sociales, la misma vía que hoy han elegido para anunciar su primer embarazo. Justin ha preferido compartir varias fotografías, entre ellas, una muy especial con una ecografía de su bebé.

To my forever love and my daily inspiration. Happy anniversary @ashleygraham These 9 years have played out like a lifetime. I guess its because my life really started once you came into it. Now that weve made a life together, lets make a life together. I love you and I love us. All of us...