La moda une al ala rebelde de Mónaco

La moda une. Pauline Ducruet, la hija de Estefanía de Mónaco y del que fuera su guardaespaldas y marido, Daniel Ducruet, intenta de nuevo abrirse paso en la vida como diseñadora. Esta vez con una colección unisex para Alter Design, coincidiendo con la semana de la moda masculina 2020. La joven, de 25 años, ya había dado sus primeros pasos en el diseño hace dos años tras pasar por la escuela Parsons de Nueva York y trabajar en Gucci y Saint Laurent. En el debut, la princesa Estefanía se presentó vestida con uno de los diseños casual de su hija y con su mascota y soltó alguna lágrima de emoción al abrazarla al final del desfile. Tampoco quiso perderse ese momento su padre, Daniel Ducruet, que acudió con su actual esposa, Kelly Marie Lancien y su hija Linoué.

Y es que en primera fila se produjo un llamativo reencuentro familiar. Allí también estaban, y posaron juntos, los hermanos de Pauline, Louis Ducruet, el otro hijo de la princesa y su exmarido y Camille Gottlieb, la hija que Estefanía tuvo con otro miembro de su equipo de segurdidad, Jean Raymond Gottlieb. Para acabar de completar el árbol monegasco, rama rebelde, estaba también Carlota Casiraghi, la hija de Carolina de Mónaco, recién casada por cierto con Dimitri Rassan. Carlota apoyó a su prima luciendo también unos vaqueros suyos, una camiseta blanca y una americana gris. Todos conjuntados.

«Es un día para el que he estado trabajando mucho tiempo, un viaje lleno de baches, muchas dudas y dificultades para mí pero hoy no hay espacio para eso, hoy es el día en que mi sueño se hace realidad», escribía Pauline en su Instagram. Pauline, decimoquinta en el orden de sucesión al trono monegasco, no es la única Grimaldi interesada en la moda. Les viene de tradición. Su madre sin ir más lejos lanzó una colección de maillots de lo más fashion allá por los años 80, Pool Position, en la que posaba incluso como modelo. La princesa Carolina colaboró durante años con su amigo Karl Lagerfeld, recientemente fallecido, y Tatiana Santo Domingo, casada con Andrea Casiraghi, tiene su propia firma de moda. Además de los rasgos, Pauline ha heredado su carácter de su madre, una Estefanía que se alejó de los focos y dejó todo el protagonismo a su hermana Carolina. No terminó sus estudios, se lanzó al mundo de la música e inició una larga lista de conquistas. Primero, el hijo de Jean-Paul Belmondo; luego, el de Alain Delon, y más tarde, un playboy con el que se mudó a Los Ángeles para trabajar en un disco que fue un fiasco. De regreso al Principado, se enamoró de su guardaespaldas, Daniel Ducruet, con el que tuvo dos hijos: Luis, nacido en noviembre de 1992, y Paulina, que llegó dos años después. Se divorció de él después del escándalo sexual protagonizado por Daniel manteniendo sexo en un piscina con la bailarina Fily Houteman en 1996.