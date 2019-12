Miss Jamaica se corona como Miss Mundo 2019

La jamaicana Toni-Ann Singh es la nueva Miss Mundo 2019 tras ganar el concurso de belleza este sábado en Londres. Es la cuarta jamaicana que consigue este premio. La francesa Ophely Mezino y la india Suman Rao fueron las finalistas del certamen.

Cuando se le preguntó sobre el valor de los concursos de belleza en el mundo actual, sobre el impulso por la igualdad y el respeto por las mujeres, la joven de 23 años reveló que la belleza era el aspecto menos importante de su logro y que quería usar su título para trabajar por un "cambio sostenible" para las mujeres y sus hijos. Sin embargo, no especificó qué tipo de cambio tenía en mente.

Describiéndose a sí misma como una "una mujer cambiada" después de participar en esta experiencia, agregó: "Está bien celebrar cosas como la belleza y atributos como la fuerza. Pero esto es mucho más".

Además, la joven dedicó en redes sociales el galardón a todas las niñas de Jamaica y del mundo: "Para esa pequeña niña en St. Thomas, Jamaica, y todas las chicas del mundo, creed en vosotras mismas. Por favor, sabed que sois merecedoras y capaces de alcanzar vuestros sueños. Este corona no es mía, sino vuestra".

To that little girl in St. Thomas, Jamaica and all the girls around the world - please believe in yourself. Please know that you are worthy and capable of achieving your dreams. This crown is not mine but yours. You have a PURPOSE. pic.twitter.com/hV8L6x6Mhi