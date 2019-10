Miley Cyrus: "Hay gente buena con pene"

Tras mostrarnos los momentos más íntimos de su día a día, Miley Cyrus y Cody Simpson han ido a tatuarse juntos a un conocido centro de Los Ángeles y no han dudado en compartir sus nuevos dibujos en la piel. Y es que la cantante se siente tan feliz junto a su nuevo novio, que incluso ha hablado abiertamente de su nueva orientación sexual. En esta ocasión, asegura en un Stories, que ya no es pansexual porque su nueva relación con su novio le ha hecho descubrir que nunca lo había sido.

«Pensaba que todos los chicos hetero eran malos hasta que encontré uno que no lo era», explica, refiriéndose a Simpson. Así que la intérprete de Slide Away, divorciada de Liam Hemsworth, pensaba que era gay y se había definido hace tiempo como genderless fruto de una confusión. «Hay hombres buenos ahí fuera, no os rindáis», dice. «No hace falta ser gay, hay gente buena con pene ahí fuera, solo tienes que encontrarla», insiste. Y parece que la polémica cantante ya ha encontrado a esa buena persona de género masculino.