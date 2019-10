Miguel Poveda viaja a Burkina Faso con Unicef

El cantante Miguel Poveda se encuentra estos días en Burkina Faso apoyando una iniciativa de Unicef y de la que está dando cuenta en sus redes sociales. Se trata de la campaña RetorescatePoveda que pretende dar cobertura sanitaria y ayudar a los niños a su escolarizacón a través de unos 'kits' solidarios a partir de 3 euros.

El artista de Badalona ha hecho un paréntesis en una exitosa gira en la que está celebrando sus 30 años de carrera. "Gracias a las personas que con muy poco estáis contribuyendo a mejorar la situación que se vive en Burkina Faso. Cada vez son más los desplazados que huyen de la violencia y y la situación es de de emergencia. Las miradas de estos niños me emocionan, me golpean, me remueven hasta las mismas entrañas", ha escrito en su tuit. Estos días el cantante está visitando diferentes escuelas. "Días emocionantes con niños que han sido recatados de la calle y a los que les ofrecen educación,alimentos, ayuda psicóloga, trabajos manuales gracias a los voluntarios".