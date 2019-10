Michael Robinson cumple un año de lucha contra el cáncer y cosecha el cariño de todos

Michael Robinson supo hace justo un año que tenía un cáncer y los médicos le dijeron que no tenía curación. Sin embargo, el popular exfutbolista y presentador televisivo, de 61 años, mantiene su lucha con entereza y optimismo, y este miércoles ha expresado sus sentimientos en un tuit que ha provocado un aluvión de muestras de cariño.

El carismático inglés ha escrito: "El día 30 de octubre del año pasado, me dieron las peores noticias. Tenía un cáncer incurable (de momento). He vivido un año lleno de emociones, he aprendido mucho de mi. En todo momento he sentido el apoyo de todos ustedes. Gracias ....estoy muy agradecido!!!".

El tuit ha cosechado centenares de respuestas llenas de palabras de ánimo, tanto de otros deportistas famosos como de personas anónima que ha querido solidarizarse con la lucha del querido 'Robin'.