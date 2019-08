El mejor posado veraniego de Ana Obregón

Ana Obregón ha convertido el posado veraniego en bikini o bañador en todo un clásico, pero seguro que el de este verano será el que mejor recuerdos le traerá. La actriz y presentadora luce tipo mientras comparte con su hijo Álex unos momentos de diversión en la piscina.

El joven, fruto de la relación de la protagonista de 'Ana y los siete' con Alessandro Lequio, ha superado el cáncer que le obligó a someterse a tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Centre de Nueva York, aunque todavía está recuperándose.

"He believed he could, so he did" (Creyó que podía, así que lo hizo), escribía Obregón junto a la foto en la que aparece subida a los hombros de su hijo en la piscina. Una frase con la que destacaba el espíritu de superación del joven, que pronto se reincorporará a su trabajo en su agencia de márketing.

"La pesadilla de mi hijo ha terminado", confirmó el pasado marzo la presentadora durante una entrevista con la televisión gallega. Su hijo también hablado de su enfermedad en la revista 'Hola': "Me gustaría llegar a normalizar e incluso vulgarizar la palabra cáncer, para que la gente lo vea como un simple diagnóstico médico más. El cáncer no es sinónimo de fatalismo y muerte, sino al revés: es sinónimo de vida", aseguró.