Meghan, nueva chica Simpson

Alexsandro Palombo lo ha vuelto a hacer. Para este artista italiano no hay protagonista de la realeza que se le resista. Lo hizo con la hija de los duques de Cambridge, Charlottle, con la Reina Letizia y ahora le ha tocado el turno a la duquesa de Sussex, Meghan Markle. En su nueva colección, el creador pop ha retratado a la esposa del príncipe Enrique en una serie de hasta 30 obras de arte que plasman la gran personalidad de la exactriz de Suits y su estilo femenino, su modernidad, elegancia y glamur.

«Necesitamos muchas Meghan Markle en nuestro mundo, una mujer fuerte y decidida, capaz de imponer sus ideales y hacer oír su voz. Todavía queda mucho por hacer para conseguir la igualdad de género y por ello las mujeres como Meghan son importantes. Desde su posición privilegiada puede dar voz a mujeres de todo el mundo y su compromiso puede ser un gran mensaje educativo para las nuevas generaciones, al igual que las muchas batallas llevadas a cabo por Lady Diana», ha asegurado Palombo.

Así, podemos ver a la duquesa de Sussex luciendo su fiel estilo de diseños minimalistas en tonos negros, azules o blancos y acompañado de su habitual tocado. Entre los vestidos y la moda que seleccionó para las ilustraciones de Markle, el creador recordó el traje que utilizó en su primera presentación junto al príncipe Enrique, con un abrigo rojo, así como el vestido de lentejuelas que portó para una presentación especial.

No solo en la nueva colección de Alexsandro tiene cabida Meghan Markle, pues en algunas de las ilustraciones aparece acompañada de su marido o de Lady Di y Kate Middleton. Hasta la reina Isabel II aparece en la serie.

El artista de 45 años es famoso por sus coloridas obras, reflexivas e irreverentes que se centran en la cultura pop, la sociedad, diversidad ética y derechos humanos. Otras personalidades inmortalizadas como Simpsons por Alexsandro han sido Caitlyn Jenner, Kim Kardashian junto a Kanye West, Adele, Kate Middleton o George y Amal Clooney, y muchos otros, todos presentados como parte de la animación de Fox, que tiene 30 temporadas de éxito.

LAS POLÉMICAS / Dentro de lo más polémico que ha presentado se encuentra trabajos como Break The Silence, donde realiza una dura crítica a la violencia doméstica; The Simpsons Go To Auschwitz, en la que se presenta un trabajo muy detallado sobre el Holocausto; What Kind of Man Are You?, tal vez su trabajo más conocido por la violencia contra la mujer, y Survivor, una serie de historietas para celebrar la victoria de quienes han superado al cáncer de mama.