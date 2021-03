Marta Nieto y Daniela Santiago responden a los comentarios machistas de los Premios Goya

Las reacciones a los comentarios sexistas y machistas que se colaron, y se escucharon, a través del Facebook de TVE durante la retransmisión de la llegada de los invitados a la gala de entrega de los 35 Premios Goya no dejan de sucederse.

Y una de las que lo ha hecho ha sido la actriz Marta Nieto, involuntaria protagonistas de los censurables comentarios de varios trabajadores de RTVE, quese dedicaron a comentar, calificar y criticar el cuerpo y el aspecto de varias actrices durante su paso por la alfombra roja.

"Con respecto al vídeo y a los audios filtrados, me gustaría gritar de rabia. Por este tipo de comentarios el 8M tiene más sentido que nunca, porque vuestros juicios machistas que nos cosifican y nos comparan en función de vuestros gustos ridículos debería ser algo que os avergonzase verbalizar", ha lamentado la actriz murciana de 39 años.

"Esta se llama Marta Nieto. Está buena. Pues te digo una cosa es la más buena de todas, porque las demás eran todas esqueletillos", se oye decir jocosamente sobre la actriz a tres miembros del equipo de TVE.

Marta ha asegurado también que los comentarios "son la muestra de la sociedad en la que vivimos. Del derecho de unos a opinar sin consecuencias y de la obligación de muchas de callar y complacer".

"Nuestros cuerpos no son para vosotros. No son para vuestro deleite, vuestro juicio o para vuestras experiencias. Nuestros cuerpos son para nosotras. Cómo queramos vestir, cómo los disfrutemos, cómo los luzcamos o no, es asunto nuestro. Para nuestro placer. Qué pena y que vergüenza. Todo mi amor a mis compañeras maravillosas e inspiradoras. Y qué hartazgo", ha lamentado finalmente.

Daniela Santiago responde

Otra de las afectadas por tan bochornosa situación , la actriz Daniela Santiago, de la que se llegó a decir que parecía un putón verbenero toda llena de tatuajes. No sé de donde la han sacado a esta. Esta cobra, pero puta puta, pero seguro. Qué pinta..!", también ha salido al paso de tan retrógadas afirmaciones.

"No soy una prostituta por llevar mi cuerpo marcado de recuerdos y vivencias que forman parte de mi , cada tatuaje que llevo cuenta una historia...", ha respondido contundente en su cuenta de Instagram.

"Lamentablemente es tan necesario el 8M!!!! Para demostrar y pelear por nuestra dignidad!!!!! Pero hay mucho que cambiar!!!! Hay mucho por lo que seguir peleando!!! Soy una más!!! Una que hoy siente en su piel y su corazón una decepción muy grande!!!!, añade la actriz malagueña protagonista de la serie 'Venenno'.

A su regreso a Madrid, Daniela ha declarado sobre el asunto que " me parece muy triste que a día de hoy siga habiendo hombres que juzguen a las mujeres por su apariencia física, me parece lamentable, la verdad". "Totalmente fuera de tono", ha añadido.

Otra de las actrices que se ha sumado a la ola de indignación ha sido Paz Vega. "Es tan horrible que mejor ni comentarlo. La imagen se la dañan ellos solos, el cine no se daña con eso", ha asegurado la interprete sevillana, una de las encargadas de entregar uno de los premios.

Expediente abierto.

Después del incidente, RTVE hizo publica una nota en la que «lamentaba y condenaba» los hechos.

«En la cobertura de ayer las imágenes de Málaga llegaban al Control Central de RTVE en Madrid después de una preselección de señales que provenían de diversas cámaras. Esta preselección es la que llega al control central de Torrespaña desde donde se distribuyen. RTVE ya ha abierto un expediente informativo y ha identificado el punto exacto desde el que se produjeron los desafortunados comentarios que se oyeron a través del audio de ambiente», informó el ente público.