Mario Casas desata su 'Instinto' en Movistar+

Una joven cubierta únicamente con una capa de Caperucita que escapa de un hombre desnudo que se cubre la cara con una máscara de lobo; un pianista vestido de látex, con corpiño y correas, que toca el piano frente a su público; una' dominatrix' que pasea a un chico sin ropa como su fuera su perrito... Son algunas de las imágenes, casi oníricas, que envuelven 'Instinto', el 'thriller' erótico protagonizado por Mario Casas que llega este viernes, completo bajo demanda, a Movistar+. La serie se aleja de lo visto tradicionalmente en la televisión española por las secuencias subidas de tono y los desnudos integrales tanto femeninos como masculinos, incluido alguno del protagonista.

La trama sexual queda justificada por las recurrentes visitas del personaje encarnado por Casas, el exitoso empresario Marco Mur, a un exclusivo club donde da rienda suelta a sus instintos más primarios. La única condición que impera en el local es que todo el mundo debe cubrirse la cara para ocultar su identidad. "Marco es un personaje tosco, un tipo introvertido que no es que tenga un caparazón, sino que tiene 50", comenta el actor sobre su papel.

A lo largo de los ocho episodios que componen la serie, 'Instinto' va revelando los traumas que han desencadenado el enganche al sexo con desconocidos del protagonista, un triunfador en lo profesional al frente de una compañía tecnológica puntera, pero con una vida familiar que deja mucho que desear: su madre (Lola Dueñas) lo abandonó hace años, aunque ahora ha regresado de sopetón con propósitos más bien inciertos.

HERMANOS EN LA FICCIÓN Y LA REALIDAD

Además, su hermano pequeño, interpretado por Óscar Casas (con el que comparte la misma relación familiar en la vida real), padece TEA (trastorno del espectro autista), y está ingresado en un centro dirigido por una estricta doctora (Elvira Mínguez).

Las únicas relaciones sociales que mantiene el hierático Marco se limitan a su empresa, donde trabaja con su mejor amigo, Diego (Jon Arias, el hijo de Imanol Arias y Pastora Vega), y la mujer de este, Bárbara (Bruna Cusí), y con su psicóloga (Myriam Gallego), de la que se ha vuelto dependiente. El fichaje de una enigmática y seductora ingeniera (Silvia Alonso) desestabilizará a los socios de la compañía tecnológica, en un momento que puede ser clave para su futuro.

Frente a los celos, ambiciones y traumas sexuales que marcan los caracteres de la mayoría de los personajes, hay también un punto de ternura en la serie representado por la estrecha relación que se estrablece entre José, el hermano autista del protagonista, y su terapeuta, Carol (Ingrid García-Jonsson), dispuesta a jugarse su puesto de trabajo con tal de que su paciente progrese.

'50 SOMBRAS DE GREY'

Con reminiscencias a filmes como 'Eyes wide shut' y 'Shame' (que también incluía un desnudo integral del protagonista, Michael Fassbender) en cuanto a las escenas de sexo, los creadores de 'Instinto' son conscientes de que las comparaciones con un fenómeno erótico como '50 sombras de Grey' son inevitables. "Lo asumimos, pero teníamos claro que no queríamos hacer lo mismo que en esa película. Queríamos algo mucho más oscuro", explica Ramón Campos, productor y creador de la serie junto a su mujer, Teresa Fernández-Valdés, y Gema R. Neira.

"Incluso contratamos a gente para que pusiera sobre la mesa sus experiencias sexuales", reconoce. "Más allá de que funcione o no, la sensación que me quedó al acabar 'Instinto' es que no hay nada en el mercado internacional igual, y eso es muy satisfactorio para nosotros", afirma Campos sobre una serie que se aleja también de lo que hasta ahora había realizado su producta, Bambú, que ha estado al frente de ficciones como 'Velvet', 'Las chicas del cable', 'Fariña', 'Gran Hotel' y '45 revoluciones'.