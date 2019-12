Mar Torres, sobre Froilán: "Él es mi bastón y yo el suyo"

"El internado de Guadalajara fue lo más duro de mi vida. ¡Vivía en un convento! Te quitaban el móvil, te hacían comer toda la comida del plato... Felipe [Juan Froilán] y yo nos buscábamos durante el recreo. Se convirtió en alguien muy importante para mí. ¡Desde entonces somos uña y carne!". Es una de las confesiones de Mar Torres, de 21 años, que posa en exclusiva para la revista 'Vanity Fair' y que por primera vez ha hablado de su relación intermitente con el sobrino del Rey, al que conoció en el internado hace cinco años.

"Somos iguales: buenecillos, pero un poco piezas. Él es mi bastón y yo el suyo. Nuestra relación no se va a acabar nunca”, cuenta Mar, que también ha explicado cómo reaccionó el hijo de la infanta Elena cuando, hace apenas un mes, abría su perfil de Instagram al público para ejercer oficialmente como 'influencer'. "Tú y tus locuras", le dijo. "Por favor, no te estrelles".

La joven heredera de El Pozo se convirtió en una de las mujeres más buscadas en la red de España. "Lo peor de este boom han sido las críticas. Ha habido alguna muy dura. Pero lo he puesto todo en manos de mis abogados. También me ha servido para recibir el cariño de mi gente. Mi familia me apoya, pero está un poco en alerta".

La joven explica también se encuentro con la reina hemérita, Sofía. "Estaba nerviosa por saludarla. Tras el acto le pregunté a Felipe que qué le había parecido a su abuela. Me dijo que a la reina le había gustado para él. Le caí bien”, confiesa.

La joven ha querido aclarar que solo se ha retocado la nariz y los labios. Hace unas semanas aseguraba, posando ante una clínica en su cuenta de Instagram, que se iba a realizar "mi cirugía de bichectomía, una simple intervención para marcar pómulo y estilizar el rostro. Es lo único que me he operado. Hace un tiempo me puse algo de labios, pero nada más. ¡Solo tengo 21 años!".

"Me interesa mucho la industria de la moda. No sé bien todavía dónde enfocarme, pero estoy pensando seriamente en cursar los dos últimos años de la carrera en Londres o Milán (…) Me gusta llamar la atención. Me dicen que mi look es parecido al de Rihanna", reconoce. Y añade: "En un futuro quiero tener mi propio negocio, una firma de ropa".