Maluma y Natalia Barulich rompen

El tiempo dirá que pasa con ellos, pero a día de hoy parece claro que el cantante colombiano Maluma, de 25 años, y la modelo croata Natalia Barulích, de 27, han tomado caminos separados. "Amo mucho a Juan Luis pero en este momento necesitamos tomar tiempo para nosotros y nuestras carreras para que podamos seguir creciendo como individuos", ha dicho Barulích, en un comunicado publicado por 'Page Six'. Esta ruptura se produce cuando en las redes sociales les relacionan ya con otros personajes conocidos, a ella con Neymar y a él, con la modelo Winie Harlow.

El cantante y la modelo se conocieron hace un par de años durante el rodaje del videoclip 'Felices los cuatro', hasta ahora uno de sus canciones de mayor éxito. Su última aparición como pareja en un acto público fue cuando el cantante de Medellín actuó en los MTV Video Music Awards el año pasado. El cantante ha borrado todas las imágenes en Instagram en las que aparecían juntos; ella no.

Maluma se encuentra estos días en Nueva York rodando la película 'Marry Me' con Jennifer Lopez y Owen Wilson en el que es su salto a la interpretación. Hoy mismo ha estado en un partido entre los Knicks y los Chicago Bulls. Ha sido este mes de octubre cuando se han disparado los rumores de su especial amistad con Winnie Harlow, de 25 años. Maluma estuvo bailando con ella en la discoteca Up & Down de Nueva York tras el concierto que dio él en el Madison Square Garden y en el que también intervino Jennifer Lopez.

Por otro lado, a Natalia Barulích varios medios latinoamericanos la relacionan con Neymar. Neymar y Maluma eran buenos amigos ya que el cantante presentó un 'show' en el cumpleaños del jugador del PSG en París. Los rumores se desataron después de que el mismo jugador publicara una foto con ella en París, una foto que no les compromete para nada.