Lucía Rivera acompañó a Marc en los festejos del Mundial

Nunca se han escondido, pero siempre, siempre, han sido discretos, muy discretos. No han ocultado su amor ni que están juntos, pero ha habido más ruido en las redes sociales que presencia mediática, que momentos estelares de cara a los medios de comunicación. Pero el último gran premio del año, celebrado, el pasado fin de semana, en el circuito valenciano de Cheste, ha sido el lugar escogido para que todo el mundo les viera, por vez primera, juntos.

Marc Márquez, de 26 años, campeonísimo de MotoGP, el muchacho que ha arrasado con todas las marcas y récords este año (campeón de pilotos, constructores, escuderías, récords de puntos, mejor marca de podios, mayor diferencia de la historia con el segundo clasificado, 12 victorias y 18 podios en 19 grandes premios), recibió la felicitación de su novia Lucía Rivera en el mismo corralito de Cheste, discretamente situada en la tercera fila del equipo, esperó su turno tras la euforia desatada por la victoria del campeón, que recibió el abrazo de su padre Juliá y de todo su equipo y a continuación, apareció, desde atrás, Lucía y besó a Marc.

Lucía Rivera y Marc Márquez, a la entrada del Palacio de Congresos, de Valenciar. / MOTOGP.COM

Hace poco menos de un mes, en una entrevista con El Periódico de Catalunya, Márquez reconoció que tenía novia y que se sentía el hombres más feliz del mundo. “Podemos hablar de ello, sí”, empezó comentando. “Tengo novieta y estoy muy contento, muy feliz. Ya sabe, siempre aparecen situaciones nuevas en tu vida y ésta es una de ellas. Pero, sí, muy contento porque me aporta mucha felicidad. Es evidente que, si no fuese así, no estaríamos juntos ¿verdad? Y, respecto a mi profesión, a las carreras, creo que no me despistará. Si tienes pareja es para sentirte mejor, para que te aporte estabilidad y felicidad”.

LA FAMILIA AL COMPLETO, EN CHESTE

Fue la misma charla en la que confesó estar totalmente abrumado por el final de las obras de su primera casa “creo que será la última”, a la que espera irse a vivir a principios del próximo año. “Juro que es la primera y última casa que me hago. Esto de hacer obras es tremendo, impresionante, no había vivido nada igual. Si Honda tardase tanto en hacer la moto del año que viene, me quedaría si competir la próxima temporada. Espero poder estrenarla en enero o así. Qué se yo…”

Los hermanos Márquez, Marc y Álex, que hoy mismo podría convertirse en el compañero de equipo en la escudería Repsol Honda, han contado este fin de semana, como suele ser habitual en los cuatro grandes premios que se celebran en España, con la presencia de su madre Roser Alentá y sus tíos Ramón y Lluisa, los responsables del Fan Club de ambos. Pese a que Àlex terminó cayéndose en la carrera de Moto2, víctima de la presión que está viviendo por el cierre de su fichaje por Honda MotoGP, la felicidad fue completa, no solo en el circuito de Cheste, donde Marc volvió a protagonizar una de sus exhibiciones al derrotar al francés Fabio Quartararo, al que todos consideran ya el ‘antiMárquez’, sino en la fiesta final de entrega de trofeos celebrada en el Palacio de Congresos de Valencia donde Lucía no se separó de la familia Márquez Alentá.

La joven, de 21 años, fue fotografiada junto al piloto por primera vez en febrero de este año y desde entonces, la pareja ha suscitado un enorme interés mediático. Lucía es hija de la modelo y actriz Blanca Romero y su padre adoptivo, el torero Cayetano Rivera, del que ha heredado el apellido.