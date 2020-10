Lil Wayne, otro rapero que se arrima a Trump

Otra estrella del hip hop se arrima a Donald Trump en vísperas de las elecciones en Estados Unidos. Lil Wayne, uno de los raperos más destacados de la escena, y una de las personalidades de considerable influencia en la comunidad negra (entre otras cosas, tiene casi 35 millones de seguidores en Twitter) se ha reunido este viernes con el presidente para hablar sobre su Plan Platino para la América negra. Dwayne Michael Carter Jr., nacido en Nueva Orleans hace 38 años, aparece sonriente junto al jefe de la Casa Blanca, hombro con hombro y ambos sin mascarilla. Ese es el mismo plan que el rapero Ice Cube supuestamente le aconsejó al presidente, pese a que se muestra crítico con Trump e incluso lanzó una una canción titulada Arrest the President en el 2018.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. 🤙🏾 pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf