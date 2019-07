Kylie Jenner vuelve a reinar

Tiene solo 21 años y por segundo año consecutivo es la reina de Instagram. Kylie Jenner, con más de 140 millones de seguidores en esta red social, no solo es la persona más joven en ser la más rica del mundo, sino que sigue aumentando sus ingresos gracias a las redes sociales siendo número uno en esta plataforma por cada publicación que realiza.

Cada vez que la más pequeña del clan Kardashian sube una imagen a Instagram, recibe 1,2 millones de dólares (1,07 millones de euros). Solo tiene que posar, realizar la fotografía y compartirla para el deleite de sus seguidores. Así, no solo se ha convertido en una de las personas más seguidas en las redes sociales, sino en la que más dinero genera con cada movimiento.

Estos datos se extraen del último estudio realizado por HopperHQ, una empresa de márketing que analiza estos perfiles a través de su audiencia y frecuencia de publicación, y que ha elaborado un ránking en el que supera a algunos de los famosos más conocidos del planeta.

UNA FAMILIA DE ÉXITOS / Kylie Jenner es una modelo y diseñadora que saltó a la fama por su aparición en Keeping up with the Kardashians, el famoso reality de una de las familias más polémicas y seguidas de Estados Unidos. Con un patrimonio de un billón de dólares, se convirtió este año en la millonaria más joven al superar la marca de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quien lo logró dos años más tarde, con 23.

Hija de Caitlyn Jenner y Kris Jenner, su apellido ha facilitado que cada negocio que toca se convierta en oro. Así, ha conseguido incrementar su patrimonio con el lanzamiento de Kylie Cosmetics, su marca de maquillaje y Kylie Skin, de marcas ligadas al cuidado de la piel. Con este contexto, la joven lidera un ránking en el que supera en el podio a Ariana Grande y Cristiano Ronaldo, que rozan el millón de euros por publicación, y a su propia hermana Kim Kardashian, que ocupa el cuarto lugar. Actualmente, la joven del clan mantiene una relación con el rapero Travis Scott. El director ejecutivo de la herramienta de márketing, Mike Bandar, no se sorprende con estos resultados: «Los ingresos a través de las redes sociales han aumentado y Kylie Jenner ha tenido un año increíble, aumentando un 27% sus beneficios, no me extraña su influencia. Desde el punto de vista de las marcas, estos anuncios valen la pena».