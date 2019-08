Kirsten Dunt: "Nunca he sido reconocida por Hollywood"

La última de las más de 200 estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood, creado en el año 1958 para homenajear a todos aquellos artistas merecedores de un reconocimiento por sus logros en el cine, la radio, el teatro, la música y la televisión, es para la actriz Kirsten Dunst.

La actriz de 37 años, que debutó en el cine con 'Entrevista con el vampiro' acudió a recibirlo con su prometido, Jesse Plemons y su hijo de 15 meses, Ennis Howard, que posó con ella. La estrella le llega en un momento agridulce. Recientemente, la actriz, protagonista también de 'Maria Antonieta' se sinceró en una entrevista en la que contó que nunca se había sentido reconocida por la industria: "Nunca he sido reconocida por Hollywood. No me han nominado a nada. Bueno, dos veces a un Globo de Oro, una cuando era pequeña y la otra por Fargo. Tal vez piensan que solo soy la chica de 'A por todas'. Muchas cosas de las que hago terminan por gustarle a la gente más tarde. ¿Recuerdas cuando se estrenó 'Maria Antonieta'? A nadie le interesó y ahora os gusta a todos".