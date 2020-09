Katie Holmes, enamorada de un chef de origen italiano

Tras romper hace justo un año su relación con Jamie Foxx, Katie Holmes vuelve a estar ilusionada, y con motivos. El afortunado es un chef neoyorquino Emilio Vitolo, con el que se le ha visto cenando y compartiendo momentos de cariño y complicidad en el restaurante Peasant de Nueva York, la ciudad donde ambos residen.

Hace unos días, el diario 'Daily Mail' publicó una serie de fotos de la pareja en las que la intérprete, de 41 años, aparece sentada en el regazo del su chico, mientras se besan de forma apasionada.

El cocinero, de 33 años, regenta el restaurante Emilio's Ballato en el barrio del Soho, un local que abrió su padre, Emilio Vitolo, a principios de los años 90.

Ver esta publicación en Instagram Man About Town Trowback Una publicación compartida de Emilio Vitolo (@emiliovitolo) el 24 Feb, 2020 a las 3:27 PST

PINITOS EN EL CINE Y LA TELEVISIÓN

Vitolo, de ascendencia italianay peruana, de 33 años, ejerce su profesión con éxito en el Emilio's Ballato, pero además compagina su trabajo en el restaurante haciendo pinitos como actor. De hecho, en los ultimos años ha bordado pequeños papeles en series como 'Inside Amy Shumer' y 'Royail Pains'. Su último trabajo en la gran pantalla ha sido en el filme 'The Birthday Cake', que se estrenará de aquí unos meses y donde comparte plató con dos grandes de la industria, Ewan McGregor y Val Kilmer.

Desde hace un par de años, su restaurante se ha convertido en un punto de referencia para las estrellas de Hollywood. Incluso en una ocasión, se pudo ver al expresidente de los EEUU Barack Obama. Hace unos meses, la actriz Whoopi Goldberg también protagonizó un documental en el que explicaba que era su restaurante neoyorquino favorito.

Ver esta publicación en Instagram 🔥🔥🔥🔥 Una publicación compartida de Emilio Vitolo (@emiliovitolo) el 10 Ene, 2020 a las 12:54 PST

EN BANCA ROTA

Entre las amistades del reconocido chef destacan especialmente las de Joe Jonas y su esposa, la actriz Sophie Turner. Vitolo acudió al cumpleaños del cantante y le dedicó unas bonitas palabras de felicitación. "Quiero ser como tú, quiero ser como vosotros. Sois lo mejor que existe".

Todo le va bien a Vitolo, no así a su novia. El pasado mayo, Holmes tuvo graves problemas económicos que incluso le obligaron a pedir ayuda a su exmarido, el actor Tom Cruise, ya que según ella se encontraba en "ruina financiera". La actriz alegó que necesitaba urgentemente efectivo debido a que sufría problemas de liquidez por los efectos de la cuarentena por la pandemia del covid-19.

"Katie estaba orgullosa de haberse alejado de Tom sin tener asegurado un acuerdo financiero importante. Pero mirando hacia atrás eso quizá fue un gran error ", afirmó una fuente a la revista 'In Touche'. "Katie tiene muchos gastos y no está recibiendo un sueldo asiduo de películas o programas de televisión en este momento. No es solo su carrera como actriz la que se ha estancado", añadió. Además de sus colaboraciones en televisión, la intérprete presenta eventos y protagoniza algún anuncio, una fuente de ingresos que también se ha interrumpido debido a la actual crisis sanitaria.