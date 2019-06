Julia Roberts no quiso rodar Pretty woman

Si hay un papel que ha marcado a Julia Roberts es el de Pretty woman (1990), que protagonizó junto a Richard Gere y la catapultó a la fama. Ahora, la actriz ha declarado a Variety que no quiso rodar el filme porque su personaje tenía un final muy trágico. «Vivian acababa tirada en un callejón oscuro». Sin embargo, un golpe de suerte permitió que esta versión no fuera rodada y que, finalmente, pudiera interpretar el papel cuando el director Gary Marshall se interesó por la cinta y Disney accedió a sus deseos. Marshall, al que Roberts define como «un ser humano maravilloso», contactó con Roberts. «No solo me volvió a ofrecer la película, sino que habían cambiado también el guion hasta convertirlo en algo que realmente entraba en mi zona de confort», concluye. De esta forma, pudo dar vida a ese personaje que sigue enamorando a medio mundo y por el que fue galardonada con el Globo de Oro y nominada al Oscar.