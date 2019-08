El juez prohíbe a Harvey Weinstein viajar a España

Un juez ha negado a Harvey Weinstein, de 67 años, el permiso para viajar a España e Italia, donde tenía previsto para negociar una posible versión teatral de 'Cinema Paradiso', a partir del éxito cinematográfico que él produjo en 1998. La cinta ganó para Italia el Oscar a mejor cinta en lengua extranjera. Según 'Page Six' el productor pretendía viajar a Europa del 12 al 22 de agosto para intentar levantar el proyecto.

Weinstein se encuentra actualmente en libertad bajo fianza desde mayo del año pasado tras ser acusado en Nueva York de violar a una mujer y de forzar a otra a practicarle sexo oral. El próximo 9 de septiembre dará comienzo un juicio que hasta ahora solo ha tenido sesiones preliminares. Los delitos a los que se enfrenta están penados hasta con cadena perpetua. Casi un centenar de mujeres, entre ellas muchas actrices conocidas, lo han señalado como un depredador sexual.

Sus abogados explicaron que el productor quería entrevistarse en persona con el veterano compositor italiano Ennio Morriconi, que tiene 90 años y no puede viajar, y con el cineasta Giuseppe Tornatore. Morriconi es el autor de la banda sonora de 'Cinema Paradiso' y Tornatore escribió el guion y dirigió el filme. La película fue distribuida por Miramax, la compañía que Weinstein cofundó junto con su hermano Robert. Se da la circunstancia de que The Weinstein Company, fundada en 2005 por Robert y Harvey Weinstein tras abandonar ambos Miramax Films, se declaró en bancarrota tras no poder superar la situación de crisis en la que entró tras las múltiples acusaciones de abusos sexuales que recibió Harvey Weinstein.

Según sus abogados, Weinstein también tenía planeado reunirse con directores y posibles inversores en España. Los letrados han criticado que no se permita trabajar a su cliente, quebrantando, dijeron, la presunción de inocencia.

Weinstein quedó en libertad bajo fianza en mayo del pasado año tras entregarse en una comisaría de Nueva York, siete meses después de que empezara la secuencia de denuncias que activaron el movimiento MeToo. El juez le impuso una fianza de 10 millones de dólares (8,9 millones de euros), de los que pago un millón en efectivo, y limitó su libertad de movimientos, retirándole el pasaporte.