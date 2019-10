Jorge Javier Vázquez tendrá que pasar otra vez por el quirófano

Jorge Javier Vázquez (49 años) ha anunciado que tendrá que volver a operarse tras sufrir una complicación en su proceso de recuperación por el ictus que padeció el pasado mes de marzo.

El presentador de Tele 5 volverá al quirófano dentro de dos meses, una noticia que él mismo ha conocido este martes y que ha explicado en su cuenta oficial de Twitter: "Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones".

Hace apenas dos semanas, el presentador de 'Gran Hermano VIP' desvelaba que el pasado 10 de septiembre se sometió a una revisión rutinaria, y los resultados de las pruebas no fueron demasiado favorables. En ese momento, la decisión de operarse aún no estaba tomada.

Vida normal

"De los dos 'stent' que tengo, hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15 por ciento", confesaba. Para solucionarlo, los doctores deben "colocar otro stent o una bolita para abrirlo un poquito más, pero sin más complicaciones".

Desde su primera intervención quirúrgica, el presentador ha llevado una vida normal, apareciendo en televisión y sometiéndose a revisiones rutinarias para controlar que todo vaya bien y, como en este caso, poder solucionar a tiempo las complicaciones presentadas.