Jorge Javier Vázquez confiesa que se medica contra la depresión

"Ha sido un año muy duro", confiesa Jorge Javier Vázquez este miércoles en la revista 'Lecturas', donde habla por primera vez del vacío emocional en el que entró tras sufrir el ictus el pasado verano y confiesa que se medica contra la depresión.

El presentador de 'Sálvame', que está en estos momentos de baja después de someterse a una nueva operación cerebral, recuerda los complicados momentos que pasó tras la intervención por culpa del ictus. "Después del ictus, sufrí estrés postraumático. En verano, toqué fondo. Me vi sin ninguna ilusión por nada", comenta a la revista.

UNA PASTILLA AL DÍA

Jorge Javier confiesa que no logró reponerse hasta que le dieron un diagnóstico. "Pensaba que mi vida había llegado a su fin. Fui a un psiquiatra y me diagnosticó depresión", explica. Tras ponerse en manos de profesionales con los que hace terapia, le han recetado "una pastilla de antidepresivos al día". "También todo medicación para dormir", añade.

Con la medicación y la terapia, asegura que está volviendo a encontrar el equilibrio que había perdido. "La medicación me aporta estabilidad, tranquilidad. Me encuentro otra vez en un proceso de renacimiento", afirma.

Respecto a su última intervención quirúrgica, que se produjo la semana pasada, reconoce que hubo algún cambio de última hora: "Me operaron a través de la ingle. Me tenían que colocar solo un 'stent', pero me tuvieron que colocar uno más y ahora tengo cuatro en la cabeza", narra.