John Malkovich se presenta en el Vaticano

Como si de un auténtico pontífice se tratara, el actor John Malkovich apareció el pasado jueves en el Vaticano como el nuevo Papa de Paolo Sorrentino, oscarizado director italiano que está en pleno rodaje de la segunda entrega de The Young Pope. De la trama de la nueva serie, The New Pope, no se sabe casi nada, excepto que la protagonizarán Malkovich y Jude Law, quien ya hizo del ficticio Pío XIII en The Young Pope.

Las plataformas de tele Sky y HBO presentaron recientemente el cartel en el que se ve a ambos actores ataviados con el hábito papal en una sala regiamente decorada, pero se desconoce qué papel tendrán en la nueva apuesta televisiva.

Así, el pasado jueves pudo verse a Malkovich vestido de sumo pontífice en un papamovil negro, un color que ha suscitado las especulaciones en las redes, pues el original es blanco. Nada le faltaba al nuevo papa de Sorrentino, con el hábito blanco impoluto, una cruz dorada y calzando los típicos zapatos rojos, desechados ahora por el Papa Francisco.