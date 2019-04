Jennifer Lopez: 'Me da igual. Sé cuál es la verdad. Simplemente, somos felices'

Desde que salieran a la luz los rumores sobre las infidelidades del novio de Jennifer Lopez, la pareja no se ha pronunciado y ha seguido haciendo su vida con total normalidad. Sin embargo, este fin de semana, la cantante ha querido dar la cara y hablar claro sobre el asunto.

"Me importa una mierda! Quiero decir, me da igual. Sé cuál es la verdad. Sé quién es él Alex. Sabe quién soy yo. Simplemente, somos felices. No vamos a dejar que otra gente que viene de fuera venga a decirnos cómo es nuestra relación. Conocemos cómo es nuestra unión", ha declarado la intérprete al programa de radio The Breakfast Club.

Lo que está claro es que, con rumores de infidelidad o sin ellos, la pareja confía el uno en el otro y solamente piensan en estar juntos y convertirse en una modélica familia.

Ver esta publicación en Instagram I love you ❤️ #familia Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 12 Abr, 2019 a las 4:55 PDT

Tras la romántica pedida de mano que preparó Alex Rodríguez a la artista, con un anillo valorado en cinco millones de euros, se destaparon dos rumores de infidelidad. Uno vía Twitter que, finalmente, se confesó como falso y el otro procedente de Zoe Gregory, una actriz porno, antigua culturista y exconejita de Playboy, que asegura haber intercambiado mensajes en tono sexual con el futuro marido de la diva. Los acontecimientos, según ha desvelado, habrían tenido lugar entre los pasados meses de enero y febrero, seis semanas antes de que la pareja se comprometiera.