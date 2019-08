Jason Momoa lucha contra un telescopio de 30 metros

El actor hawaiano Jason Momoa, conocido por su papel en 'Aquaman' y por su participación en 'Juego de tronos', quiere evitar a toda costa que se construya un telescopio de 30 metros de altura en su archipiélago y aboga porque se alce en Canarias. "Es mi hogar, es una montaña sagrada y hay que protegerla", asegura el actor, refiriéndose a la isla de Mauna Kea, donde se ha unido a las protestas contra el llamado TMT (Thirty Meter Telescope). La isla de Mauna Kea es un volcán inactivo que los nativos consideran un lugar sagrado.

"Es una especie de cordón umbilical a la tierra", ha explicado Momoa a la cadena CNN. "Mauna Kea es la más sagrada de las islas de Hawái. También lo llamamos el ombligo. Es como nuestro lugar de nacimiento. Así es como se formaron nuestras islas. ¿Cómo puede eso no ser sagrado?" Actualmente, Mauna Kea alberga otros 13 telescopios. "Pero la mayoría de ellos no están actualizados y no son tan grandes. Simplemente están allí arriba. Prometieron eliminarlos y nunca lo han hecho. Es solo otra de esas promesas".

Gracias al apoyo de Momoa y de otros actores de Hollywood como Dwayne Johnson y Leonardo Dicaprio y artistas como Bruno Mars, los activistas medioambientales han conseguido que las obras del TMT se retrasen un par de años.

Hace unos días, Momoa, que ha pasado este verano unos días en Mallorca, utilizó las redes sociales para lanzar un mensaje, y es que el TMT es "bienvenido en Canarias con condiciones mejores a las que ofrece Hawai", insistiendo en que "se deje el volcán Mauna en paz". En las imágenes y vídeo se ve en su cuerpo dibujado "TMT + Islas Canarias = Descubrimiento.

El actor recalca que su pueblo "apoya la ciencia y la astronomía como hicieron los polinesios recorriendo el mar mirando las estrellas". Pero asegura que no puede "apoyar la construcción de un edificio de 18 pisos en una montaña sagrada".