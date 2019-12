Isabel Preysler y sus hijas lo dan todo en el concierto de Enrique Iglesias

Cinco años después, Enrique Iglesias volvió a su ciudad natal para actuar este sábado por la noche en Madrid, en un WiZink Center al completo en el que los familiares del cantante han disfrutado del espectáculo como unos auténticos fans. En el recital se pudo ver dándolo todo a su madre, Isabel Preysler, en compañía de su pareja, el escritor Mario Vargas Llosa, así como a dos de sus hermanas por parte materna, Tamara Falcó y Ana Boyer, y paterna, Victoria y Cristina Iglesias.

La reciente ganadora de 'Masterchef celebrity' estuvo incluso presente en los ensayos, tal y como ella misma mostró en las redes sociales. Después, durante el 'show', inmortalizó a su hermana Ana Boyer, que no faltó a la cita junto a su marido, el tenista Fernando Verdasco. La pareja acudió el concierto en una fecha muy señalada, ya que este sábado celebraban su segundo aniversario de bodas.

Por su parte la matriarca, Isabel Preysler, se coló en el 'backstage' para abrazar a su hijo. Durante el espectáculo, estuvo levantada todo el tiempo, bailando y aplaudiendo. Hasta Vargas Llosa se levantó de su asiento para animarse con 'Bailando'.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, rumbo al concierto / EUROPA PRESS

Otras que no quisieron perderse el recital y corearon los grandes éxitos de su hermano fueron las hijas gemelas de Julio Iglesias, Cristina y Victoria Iglesias. Las jóvenes estaban de visita en España después de que hace tan solo unos días protagonizaran su presentación en sociedad en el exclusivo 'Le Bal de París', donde deslumbraron con dos vestidos de princesa del diseñador libanés Elie Saab.

El escritor y presentador Boris Izaguirre; la jurado de 'Masterchef' Samantha Vallejo-Nágera; la modelo y mujer de Simeone, Carla Pereyra; la exMiss España Vania Millán, y los jugadores del Madrid Luka Modric y Raphaël Varane fueron otros famosos que vibraron con la música de Enrique Iglesias.

Lluvia de ropa interior

De negro y con su inseparable gorra, el hijo de Julio Iglesias arrancó el concierto al ritmo de 'Move to Miami' y 'I'm a freak' acompañado por sellos tan personales como acercar la mano a la oreja y agarrar el micrófono con ambas manos. En medio de la lluvia de ropa interior, no faltaron otros de sus éxitos como 'I Like How It Feels', acompañado por llamas de fuego, 'Bailamos' o 'Súbeme la radio'.

Con 'Hero' ha dejado su micrófono para dar protagonismo al público, que se ha encargado de cantar casi entera la versión en español de esta canción que se ha iluminado, a petición de Iglesias, por las pantallas de los móviles. Ahí ha invitado a subir al escenario a Patricia, una seguidora italiana de mediana edad que se ha encargado de no soltarlo, hasta el punto de manosearle el trasero y plantarle un beso en los labios.

Con 'El Perdón' y 'Bailando' el concierto ha llegado a su punto más alto y cuando ya se había despedido ha vuelto a aparecer para interpretar, bajo un cielo en el que caían grandes globos blancos, 'I like it'.

Así, y con una camiseta de la selección española que le ha tirado una seguidora con su nombre grabado en la espalda, le ha dicho adiós a su ciudad de origen, en la que no actuaba desde el 2014.