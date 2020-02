Isabel Pantoja: "No tengo ganas de enamorarme"

Después de tres años alejada de los escenarios, Isabel Pantoja volverá a ofrecer un concierto en Madrid el próximo 6 de marzo. Será un momento importante para la tonadillera, de 63 años, que no obtuvo muy buenos resultados de ventas con su último disco, 'Hasta que se apague el sol', que publicó tras salir de la cárcel. Así que la cantante ha decidido volcarse de pleno en la promoción de su 'rentrée' y, de paso, aprovechar su contrato con Mediaset, donde próximamente se estrenará como jurado del 'talent show' infantil 'Idol kids'.

La intérprete de 'Marinero de luces' acudió este viernes al programa de Tele 5 'Volverte a ver', presentado por Carlos Sobera, para sorprender a una de sus fans interpretando su nuevo sencillo, 'Enamórate'. Aunque su canción habla de amor, ella no está muy por la labor, tal y como le confesó al también anfitrión de 'First dates'. "No tengo ganas de enamorarme. Estoy feliz como estoy. Estoy tan ocupada con mi madre, mis hijos y mis cuatro nietos, que no tengo hueco para que entre nadie", explicó. "No está ya mi tipo ideal de hombre... El que era, ya se fue" --narró, evocando al malogrado Paquirri--. "Tengo una edad para vivir, viajar y disfrutar", se justificó.

La relación con sus hijos

Ataviada con un vestido negro con flecos que durante la actuación cambió por otro del mismo tono, pero con brillos, Pantoja pasó de puntillas sobre los problemas que ha tenido en los últimos tiempos con sus hijos. Solo deslizó que "ya está todo arreglado" y remarcó lo mucho que los quiere. Kiko e Isabelita, en contrapartida, aparecieron en vídeos ensalzándola tanto en su faceta de madre como de artista.

Cuando más se emocionó fue cuando habló de su madre. "Lo más importante que ha hecho mi madre es darme la vida, yo creo que yo por mucho que he hecho por ella durante toda mi vida y sigo haciendo, no es bastante, no es suficiente para una madre. La amo sobre todas las cosas del mundo, después viene todo lo demás", recalcó. También pudo dar el parte sobre el complicado estado de salud de su madre: "Está estable. Ahora sí porque he hablado en casa y está todo bien, en su sitio".

También le saltaron las lágrimas alabando a su nuera, Irene Rosales, que recientemente ha perdido a su madre: "Desde aquí quiero mandarle todo mi cariño a esa nuera que tengo, que la amo, la adoro, la quiero con locura. Se lo merece, es una mujer, pero de los pies a la cabeza, con una entereza magnífica. No seré tu mamá, porque era Tere, a la que queríamos todos, pero a mí me vas a tener para lo que necesites como esa segunda madre", relató, emocionada.

La experiencia de 'Supervivientes'

Como no podía ser de otra manera visitando un plató de Tele 5 y con la nueva temporada de 'Supervivientes' recién estrenada, Pantoja también recordó su paso por el 'reality', del que fue la gran estrella en la pasada edición y del que se llevó algunas "heridas de guerra" en sus piernas y "un buen recuerdo". Aunque no ganó, le ilusionó que lo hiciera Omar, con el que está gestando alguna colaboración profesional. "Nosotros tenemos una liá que para qué te cuento. Pero no lo puedo contar, creo que Kiko y él sí van a hacer algo", le explicó al Sobera.

El presentador, que también estuvo al frente de algunas de las galas de 'Supervivientes', no se libró de algún reproche de la tonadillera. "Me echaste una bronca", le recordó Pantoja, aludiendo un día en que le dolía una pierna y no pudo hacer una prueba. "Tú no me creíste y, a la semana siguiente, me echaron para España. Tú tuviste la culpa un poquito", le espetó, antes de sellar la paz.