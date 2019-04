Isabel Pantoja negocia acudir a Supervivientes

La exclusiva publicada ayer por la revista Semana fue la comidilla de teles y redes sociales, dando lugar a comentarios de todo tipo. Y no es para menos. Isabel Pantoja estaría negociando con Mediaset su participación en Supervivientes por más de 80.000 euros semanales. El revuelo fue tal que la propia revista se encargó de publicar las reacciones a su exclusiva. El País admitió que la cadena no le había desmentido la información. Y El Programa de Ana Rosa no desmintió la información, aunque puso en duda el caché: «Fuentes de la cadena nos dicen que no saben si irá o no, pero que no sería por esa cantidad de dinero», se escuchó.

Sin embargo, otros medios negaron que la cantante fuera a ir al concurso, alegando que la propia productora les había desmentido la información. Sin embargo, Semana, que recogió también dichos desmentidos, insistió en mantener la noticia, afirmando que las negociaciones se estaban llevando a cabo en las más altas esferas, por lo que estaban siendo bastante secretas.

No es la primera vez que la Pantoja negocia para participar en un reality. «Efectivamente se ha hablado con Isabel Pantoja para acordar su participación en Supervivientes. Y no es la primera vez. Ya se ha intentado otros años. No vamos a entrar en más detalle, pero claro que nos gustaría que la cantante fuera a Honduras, aunque no depende solo de nosotros», argumentó la productora del programa de entretenimiento.

El periodista Antonio Rossi confirmó que la madre de Kiko Rivera ha intentado en otras ocasiones anteriores acudir a un programa de este estilo. «No es la primera vez. Hace ya unas dos o tres ediciones ella negoció y estuvo a punto de cerrarlo. Las condiciones eran muy complicadas. Ella pedía estar en una isla aparte de los concursantes. Puso condiciones en cuanto al resto de los concursantes que sí podían estar con ella, que serían Falete y Las Mellis, a los que involucraron. De hecho, sé que hubo llamadas de teléfonos para cerrar la participación de estas personas. Pero finalmente no se pudo hacer, pero sí significó un acercamiento entre Isabel y esta cadena», afirmó.

No obstante, el mayor impedimento es la madre de Isabel Pantoja, doña Ana, dado su delicado estado de salud. En las negociaciones, según Semana, habría pedido poder mantenerse informada sobre cómo va evolucionando su madre y en el caso de que tuviera que abandonar la isla por motivos de salud de su madre no tener que pagar la multa que habitualmente se hace. De llegar a buen puerto la negociación, Isabel Pantoja se convertirá en el cuarto miembro del clan que acude al reality televisivo, en el que han participado sus dos hijos, Isa Pantoja y Kiko Rivera y su sobrina, Anabel Pantoja.