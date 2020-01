Isabel II posa junto a sus tres herederos

El palacio de Buckingham hizo pública el viernes una nueva fotografía oficial de Isabel II con los tres herederos de la corona británica. En la imagen, que había sido tomada el miércoles 18 de diciembre en el palacio, la reina posaba de un blanco inmaculado, a juego con su cabello, con el príncipe Carlos; el primogénito de este, el príncipe Guillermo y, a su vez, su nieto e hijo primogéntido de Guillermo, el príncipe Jorge.

Esta fotografía oficial pretende marcar el comienzo de la nueva década en la sala del trono del palacio de Buckingham. No obstante, esta no es la primera vez que se hace público un retrato de la monarca acompañada de los tres miembros que van en primero, segundo y tercer lugar en la línea de sucesión al trono. La fotografía realizada este año originó en principio algunas especulaciones de por qué no aparecía el príncipe Enrique en la foto, lo que evidenciaba el distanciamiento que se había producido entre él y su mujer, Meghan Markle, con la familia real inglesa. Pero luego se conoció que se trataba de una foto con los tres herederos.