Isa Pantoja carga contra su madre

El debut musical de Chabelita parece que ha encendido la mecha de un conflicto familiar, ya que a la presentación de su primer 'single', 'Ahora estoy mejor', este jueves en una famosa discoteca madrileña no acudieron ni su madre, Isabel Pantoja, ni su hermano, Kiko Rivera. La exconcursante de 'Supervivientes' no ha tardado en pronunciarse ante los micros de 'Sálvame' con unas palabras en las que aludía a su madre: "Yo ni tengo vicios ni problemas con la justicia".

"Me hace mucha ilusión que estéis aquí y los que no han venido igualmente...", anunció la hija de la tonadillera, rebautizada artísticamente como Isa P, sin poder reprimir la emoción al mencionar las ausencias y agradecer que sí la hubiesen arropado su pareja sentimental y tantos medios, a los que hizo esperar una hora sobre lo inicialmente previsto.

CRÍTICA DE SU HERMANO

Tras los nervios del estreno, la cantante novel ha respondido a las críticas recibidas por parte de su hermano Kiko sobre su debut musical ante las cámaras de 'Sálvame'. "Creo que se ha confundido en el estilo, ha querido hacerlo todo, ha querido cantar, ha querido bailar...", comentó su hermano en el programa 'Viva la vida' de Tele 5. "Me ha dolido por la manera en la que lo dijo. Nunca le criticaría porque yo he hido muchas veces a sus conciertos (...), yo nunca voy a tirarle por tierra, ni mucho menos", le ha contestado su hermana.

Isa también ha explicado cómo se sintió esperando la llegada de su madre, algo que al final no se produjo. "Yo estaba mirando mucho para arriba, para ver si había llegado. Mi madre tiene sus cosas, como madre se preocupa por algunas cosas, y ella tiene que entender que yo soy mayor, y que nunca voy a hacer nada malo. Ella sabe que yo ni tengo vicios ni tengo problemas con la justicia", ha espetado. "Ella sabe que puede confiar en mí para todo, que no ponga esas excusas. Me hubiera gustado que se hubiera animado a venir", ha concluido.

'Ahora estoy mejor' es un reguetón suave que, a partir de guitarras acústicas, melodías dulces y una letra sobre una historia de amor superada, reúne todos los ingredientes clásicos del género, incluido el uso del autotune bajo la producción de Chus Santana, coautor también de la letra mano a mano junto a su intérprete.

La única hija de Isabel Pantoja sigue así los pasos no solo de su famosa madre, sino también de su hermano, DJ que con un estilo latino similar debutó en el 2013 con el tema 'Así soy yo'.