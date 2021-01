Iñaki Gabilondo deja los análisis diarios en la SER

El periodista Iñaki Gabilondo ha anunciado este lunes en el programa de la cadena SER 'Hoy por hoy' de Àngels Barceló que se despide de su sección diaria, 'La voz de Iñaki'. En esta mañana helada, vengo a despedirme y a anunciar mi cambio de domicilio. Cuando hoy es mi última aparición en 'El abierto' de 'Hoy por hoy', y después de tantos años, me parecía de buena educación decírselo a los oyentes y darles las gracias por su afecto y su respeto, que me lo han expresado siempre cuando han estado de acuerdo y en desacuerdo, ha dicho.

"Quiero hacer algo distinto, y me gustaría escuchar, escuchar a los jóvenes, que nos estimulen con lo que están haciendo", Iñaki Gabilondo deja sus análisis políticos en @hoyporhoy y estará cada lunes con @AngelsBarcelo



GRACIAS por seguirnos durante todos estos años 📻❤️ pic.twitter.com/9bGfdHVb3S — La Voz de Iñaki (@lavozdeinaki) January 11, 2021

Gabilondo, de 78 años, ha continuado: Cuando alguien de mi edad se hace a un lado pocas explicaciones hacen faltan. Me retiro de este territorio a petición propia. Deseo dejar de hacer comentarios y análisis políticos. Francamente, no me siento capaz de continuar con mi apunte diario; el problema soy yo, estoy empachado, ha admitido.

El periodista seguirá unido al programa 'Hoy por hoy' con una sección semanal, los lunes a las 10:00 horas en la que se "charlará y se mirará la vida, el futuro, la política de las cosas". "Quiero hacer algo distinto, y me gustaría escuchar, escuchar a los jóvenes, que nos estimulen con lo que están haciendo", ha afirmado.

La noticia ha tenido mucha reacción en las redes sociales. Incluso el presidente Pedro Sánchez se ha referido a su marcha: