El hermano de Fernando Tejero, en Vox

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Leo en mi periódico que el hermano de un actor ocupa el tercer puesto en la lista de Vox. No se inicia el suelto periodístico diciendo: José Mª…ocupa el tercer puesto….No, parece que lo traemos a colación porque es el hermano de….no porque sea una persona con entidad propia capaz de tomar la decisión de unirse a un partido político. En mi opinión, flaco favor le estamos haciendo a la democracia si para que aireen tu valía has de ser hermano de….Flaco favor le estamos haciendo el hermano señalando que su José Mª se ha decantado por la extrema, mientras él parece que anda por los derroteros contrarios. Me gustaría que nos dieran a cada uno lo nuestro independientemente de la presunta fama de nuestra familia.