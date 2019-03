«He sufrido un ictus», dice Jorge Javier Vázquez

A Jorge Javier Vázquez le esperan en Badalona, su ciudad natal, la tarde del próximo viernes, 3 de mayo, como pregonero de las fiestas de mayo, él que siempre ha hecho gala de ser del barrio de San Roc, donde vivió él y donde viven su madre y sus hermanas. Ojalá pueda estar, porque eso significará que se encuentra restablecido del ictus cerebral que ha sufrido y del que ha dado cuenta en primera persona en el blog de Lecturas, la revista con la que colabora el popular presentador de Tele 5.

Vázquez entró ayer en el Sálvame en directo para informar a los espectadores de su estado. También para agradecer el cariño que ha recibido por parte de su público y de sus compañeros de cadena, entre ellos Belén Esteban, que rompió a llorar. «No quiero veros las caras porque me voy a emocionar», comenzó diciendo. Reconoció no estar fuera de peligro, que el posoperatorio es importante y aseguró: «He tenido y tengo una vida muy afortunada. Lo vi todo muy complicado y pensé... Si hemos llegado hasta aquí, qué le vamos a hacer. Ahora seguirá los consejos de los médicos, pero remarcó: «Seguiré como siempre. Tengo 48 años y quiero vivir la vida sin miedo», explicó.

«Ha venido el doctor a decirme que ahora que habían pasado las horas era cuestión de hablar claramente. También sufrí un ictus. Las consecuencias podrían haber sido trágicas», escribió en primera persona la estrella de Mediaset en su blog de Lecturas. En efecto, tuvo que ser operado de urgencia el lunes por la tarde en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, donde ingresó el pasado sábado después de unos días con fuertes dolores de cabeza. Pensaba que era migraña. Estaba equivocado. Según el parte médico, sufrió un aneurisma con un cuadro de hemorragia.

Jorge Javier Vázquez le ha visto las orejas al lobo. «A partir de ahora me toca descansar, sobre todo vivir. Podría haber pasado, pero no me ha sucedido nada. No quiero perder el tiempo pensando en lo que pudo haber sido. No. Solo quiero pensar en cómo estoy: vivo», reflexionó en el blog.

El presentador, además, quiso también agradecer al doctor José Luis Caniego, al Servicio de Radiología Intervencionista, así como al resto de personal facultativo y de enfermería que le están atendiendo.

Los médicos han recomendado un mes de reposo, por lo que su regreso a la televisión no será inminente. Tele 5 ya ha informado de que Jordi González le sustituirá en las galas de Gran Hermano Dúo, y que María Patiño lo hará en Sábado Deluxe.

Por el centro médico han pasado durante los últimos días su madre y sus hermanas, así como muchos de sus compañeros de Mediaset y Paolo Vasile, el consejero delegado. Paco, su expareja, con quien rompió hace un año tras diez de convivencia, le acompaña desde el sábado. No se veían desde que lo dejaron.

«Está animado y nos anima a nosotros –explicó su amiga Mila Ximénez–. El jueves pasado, cuando presentó la gala, ya estaba mal y el sábado se puso fatal. Intentó no alarmarnos y estuvo callado hasta que ingresó». En efecto, presentó la gala de Gran Hermano Dúo, el programa estrella de Tele 5. Ahora quizá se pierda la final. La salud es lo primero.