Hailey Baldwin defiende a Justin Bieber de los que le critican por su enfermedad

Pocos días después de presentar su nuevo sencillo en cuatro años, 'Yummy', Justin Bieber ha revelado que padece Lyme, una enfermedad infecciosa que contrajo por la picadura de una garrapata y que por ahora no tiene cura (por cierto, la misma afección bacteriana que hizo que Avril Lavigne se apartase de la música). A pesar de su sinceridad, algunos 'haters' han aprovechado para criticarle duramente en las redes llamándole "débil", "víctima" y hasta deseándole la muerte.

Ante esto, la mujer del cantante, la modelo Hailey Baldwin, ha salido en su defensa en Twitter: "Para aquellos que intentáis minimizar la gravedad de la enfermedad de Lyme. Por favor, investigar y escuchar las historias de personas que han sufrido durante años. Burlarse y menospreciar una enfermedad que no entiendes nunca es el camino, todo lo que se necesita es educarte a ti mismo".

For those who are trying to downplay the severity of Lyme disease. Please do your research and listen to the stories of people who have suffered with it for years. Making fun of and belittling a disease you don’t understand is never the way, all it takes is educating yourself.