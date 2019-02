Gustavo González: "He pecado de tonto"

El periodista Gustavo González habla en su revista de cabecera, 'Rumore', sobre su ruptura con María Lapiedra. "He pecado de tonto. He callado, tapado y perdonado cosas hasta perder la dignidad, el amor propio y el orgullo. Por empecinarme en seguir una relación por la que lo había dado todo me he arrastrado hasta perder la autoestima", afirma. Sobre ambos pesan acusaciones de montaje por parte de muchos que no se creen la ruptura, incluidos algunos de sus compañeros en los platós de televisión. Y todo eso, cuando él acaba de firmar los papeles de divorcio de su exmujer.

Desconfían de él por no ser contundente después de todo lo que ella ha contado sobre su relación. Niega una posible reconciliación y comenta: "Entre la versión de María sobre la ruptura y la mía hay una diferencia esencial que define a cada uno. Yo hablo desde el afecto, desde el corazón. María habla desde los intestinos, desde un resentimiento que no entiendo. Ella siempre dice que esperó ocho años y es mentira. En esos ocho años ha tenido otras relaciones, se ha casado, ha tenido dos hijas… Es repugnante que diga que ha estado siempre encerrada y que nuestros encuentros eran siempre sexuales. Hemos viajado, hemos salido mañana, tarde y noche y en infinidad de ocasiones no hemos tenido ni relaciones sexuales. Conozco a sus hijas desde que eran bebés. Ahora sugiere que se sentía agobiada por mi apetito sexual y de que alardeaba con mis amigos de nuestros encuentros… Ella hizo algo peor, contó intimidades. Me entristece que tenga que recurrir a cualquier cosa para volver a la actualidad", explica.

La revista también se hace eco de la revilidad entre Makoke y Cristina Pujol, la exmujer y la actual novia de Kiko Matamoros se enzarzan en una batalla de insultos y reproches.