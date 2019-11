Guerra al azúcar de Ares Teixidó

El 15 de octubre del 2018 es una fecha que Ares Teixidó Domínguez difícilmente olvidará. Ese día su vida dio un giro de 180 grados cuando le diagnosticaron diabetes tipo I. «Había perdido 12 kilos a pesar de comer más de lo habitual, tenía visión borrosa y una gran irritabilidad, pero eran síntomas a los que yo no daba importancia. Mi cuerpo me estaba avisando y yo lo estaba ignorando», explica la presentadora y colaboradora televisiva.

Tras el shock inicial y la negación de la enfermedad, pasó por diversas etapas: tristeza, ira, rabia, culpa, miedo e impotencia, hasta que asumió que «debía cambiar la actitud y hacerme responsable absoluta de la diabetes». Esta enfermedad crónica e incurable, que puede tener consecuencias graves como problemas renales, amputaciones y ceguera, ha convertido a Teixidó en una persona distinta. «Ahora me gusto y me quiero más que nunca y mis prioridades han cambiado. No sabía que era tan fuerte y tan valiente», cuenta la tertuliana de GH VIP 7.

CINCO MILLONES DE ENFERMOS / Esta compañera de viaje, como llama la periodista a la diabetes, la ha llevado a crear Sweet Warrior (https://sweetwarrior.es/), una plataforma con la que pretende dar visibilidad a una enfermedad «que está completamente silenciada» aunque conviven con ella cinco millones de personas en España. «Es un lugar de encuentro para entender y empatizar con quienes padecemos diabetes y un espacio para declarar la guerra al azúcar, algo de lo que he empezado a tomar conciencia desde hace un año».

«La diabetes es mucho más que pincharse insulina y no comer chocolate. Implica unas 30 decisiones diarias en función de la actividad que vayas a hacer o de las emociones que vayas a vivir», añade la presentadora, quien ha tenido que aprender a convivir con esta situación.

Sweet Warrior es una comunidad virtual en la que se pueden conocer historias de superación, resolver dudas y compartir opiniones para lidiar con la enfermedad. La plataforma ofrece contenidos sobre estilo de vida, motivación, actualidad y nutrición, entre otros aspectos. De ahí que un equipo de profesionales se haya sumado, como Ruth Jiménez, periodista, presentadora de televisión y coach; Mireia Canalda, modelo y maestra de kundalini, y Serafín Murillo, experto nutricionista.