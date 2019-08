Fresita se apunta al 'hit' veraniego

Si Leticia Sabater ha convertido en tradición sacar una canción cada vez que aprieta el calor, ahora es Nuria Yáñez, más conocida como Fresita, quien se apunta al 'hit' veraniego. La ganadora de 'Gran hermano 5' ha resucitado su faceta como cantante con un nuevo tema titulado 'Bandida', que se suma a su anterior creación musical, 'Eo'.

Con sabor de reguetón, la catalana que fue portada de 'Interviú' y dejó frases para la historia de 'Gran hermano' como "Salou es mío!" canta en su nuevo sencillo: "Nadie va a poder conmigo. Dime que soy tu bandida, porque robo todos tus besos cada día".

Sin embargo, las críticas hacia su tema no han sido precisamente muy positivas, sobre todo por parte del productor musical Alejandro Abad, que no ha tenido piedad cuando ha analizado la canción para el programa de Tele 5 'Socialité'.

"HAY QUE ESCUCHARLA CON TAPONES"

"El estilo de Fresita es amargo, se cayó del árbol prematuramente, no está para nada maduro. Es un estilo que solo puede gustar a algún tipo de extraterrestre. De hecho, cuando me llegó la canción al móvil me saltó el antivirus", abría fuego el también concursante de 'Gran hermano VIP 5'.

"A mí la frase que más me gusta de la canción es la última, porque después se acaba. Entonces es cuando disfrutas de verdad", añadía. "A Fresita lo ideal es escucharla con tapones, bien lejos del móvil y distrayéndote con otra cosa, así evitas sufrir", sentenciaba Abad en Tele 5.

"Fresita anda por el estilo de Asraf y Leticia Sabater, yo creo que se copian entre ellos. Si los tres cantaran juntos, formarían Los tres temblores", bromeaba Abad.