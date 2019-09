Fran Rivera, vetado en la 'Japan Weekend'

Francisco Rivera Ordóñez está molesto con la repentina cancelación de su exhibición en la Japan Weekend, el mayor certamen de cultura japonesa que se celebra en Madrid. El diestro recibía la noticia por parte de la organización hace unos días. Los propios responsables de la feria publicaron un mensaje en sus redes sociales en el que informaban de la cancelación. «Os leemos y os escuchamos: nuestra prioridad sois vosotros. Dicho lo cual, anunciamos la cancelación de la exhibición de Francisco Rivera. No cobraba por venir, y la intención no era otra que difundir el aikido, sentimos que se haya proyectado de otra forma». El torero, que es cinturón negro de aikido, un deporte que lleva practicando desde hace más de 20 años, mostró su enfado ayer en el espacio televisivo Espejo Público (Antena 3). «Que no vaya nadie, que no quieren a toreros», suplicó Fran Rivera en el programa de Susanna Griso.