Los fans, enfadados en el regreso de las Spice Girls

Después de 20 años de su separación artística, las Spice Girls volvieron este viernes 24 de mayo a los escenarios, con la baja ya anunciada de Victoria Beckham, que aunque ha renunciado a participar en la gira del grupo que la hizo famosa en los años 90 tuvo palabras de ánimo para sus excompañeras. El estadio Croke Park de Dublín acogió a 80.000 fans que vibraron con los grandes éxitos de la banda en el primer concierto del Spice World Tour 2019 que, sin embargo, estuvo también marcado por la polémica, debido a los graves fallos de sonido.

Según recogen el 'Daily Mail' y 'The Guardian', muchos de los asistentes se quejaron de que no habían podido escuchar con claridad las canciones por los problemas de sonido. Los diarios destacan que la situación provocó un gran enfado entre los fans, que no solo esperaban ansiosos volver a ver a Geri Halliwell, Melanie B, Emma Bunton y Melanie C reunidas en el escenario, sino también porque muchos habían desembolsado hasta 150 euros por asistir al concierto.

La propia Melanie B hizo mención a este problema en Instagram, donde escribió: "Nos veremos en Cardiff. Y ojalá las voces y el sonido sean mucho, mucho mejores".

El abrazo de Geri y Melanie B

En Dublín, el grupo deleitó a sus seguidores con sus canciones más conocidas, como 'Wannabe' y 'Spice up your life', para las que recuperaron sus antiguos estilismos, aunque ligeramente renovados. No faltaron el característico mono brillante con estampado animal de Melanie B, el minivestido rosa brillante de Emma, el atuendo deportivo de Melanie C y el 'look' con los colores de la bandera británica de Geri, que había vuele a teñirse del pelirrojo de sus inicios para la ocasión.

El concierto sirvió también para que las 'chicas picantes' dejaran de lado sus rencillas, después de que el pasado marzo, Mel B asegurara en una entrevista que había mantenido relaciones sexuales con su compañera Geri Halliwell en los años 90, algo que no sentó nada bien a su compañera de banda. En cambio, durante la actuación en Dublín, no faltó un abrazo entre ambas.

Próximas citas

Al 'show' de Dublín le seguirán conciertos en ciudades como Cardiff, Coventry, Manchester, Sunderland, Edimburgo y Bristol, y la última actuación está prevista para el 15 de junio en Londres, para la que ya están vendidas todas las entradas.

A pesar de que el grupo se disolvió hace 20 años, este tour no es el primer reencuentro de la banda, que en el 2007 y el 2008 ya realizaron la gira 'El regreso de las Spice Girls' y, en el 2012, volvieron a actuar jutnas en los Juegos Olímpicos de Londres.