Los famosos estrenan cambios de look caseros

Cuando Pedro Sánchez decretó el estado de alarma, una de las excepciones que sorprendió al decreto del cierre de negocios fue el de las peluquerías. ¿Se acuerdan? La cosa quedó en una anécdota y ninguna barbería o salón de belleza, de las muchas que hay en nuestros pueblos y ciudades, subió las persianas, pero el caso es que los días de confinamiento pasan y el cabello, para el que lo tenga corto o largo, sigue su curso natural.

Esta situación ha hecho que en televisión muchos presentadores estén peinándose y maquillándose ellos mismos antes de ponerse delante de las cámaras, como se han encargado de recordarnos en Telecinco hasta el presentador de informativos David Cantero, que colgó una imagen en su Instagram delante del espejo del camerino.

Otros han sido mucho más radicales. Como la cantante Soraya Arnelas, que ha cortado por lo sano y se ha rapado al cero en casa. Como explicaba con mucha convicción una revista femenina, «el buzz cup» es tendecia. Raparse significa sanear de golpe el cabello, favorece su crecimiento de forma rápida, fuerte y, además, lo hace sano. Además, este look resalta nuestra belleza natural. Y un tercer beneficio reside en el ahorro. No significa que dejarás de utilizar champú, sino que usarás menos cantidad y dejarás de lado otros productos como geles, esprays o accesorios para poder peinar.

No sabemos qué pensará de todo esto en Oporto Iker Casillas, que ha tirado de cortapelos, espuma y cuchilla. «Vendrán noticias positivas juntos» escribía refiriéndose a la pandemia junto a una foto en blanco y negro y calvo el exportero que quiere presidir la federación española de fútbol.

La que está arrepentida y escatima la foto en su Instagram es Chenoa, que advertía que mejor no se intente cortarse el pelo en casa, como ella ha hecho. Parece que la cantante, con su boda de este verano en el aire, no ha hecho caso a los cientos de artículos que nos bombardean sobre cómo cortarse el pelo en casa sin terminar hecha un adefesio. Y tijera en mano, se ha desgraciado su media melena, sobre todo la parte trasera, a la que es más difícil llegar. El resultado, más largo de un lado que del otro, lo resumía ella misma: «No ha sido una buena idea. No os cortéis el pelo en casa». Por lo que pudiera pasar, claro está.

Y mejor resultado –al menos más inofensivo– son los logrados por Ricky Martín que, siguiendo la sugerencias de uno de sus hijos en estos tiempos de confinamiento en casa, se tiñó el pelo de rojo. Y de azul tirando de un tinte barato han cambiado de look capilar Georgia May Jagger y su amiga la modelo Pixie Geldof, pero en su caso de rosa. Todo eso después de participar en un party capilar.

Y siguiendo los pasos de los famosos que han optado por cortarse el pelo desde su hogar y sorprendiendo a todos sus seguidores, Rosalía ha compartido un vídeo en el que se muestra con flequillo. Un look de lo más favorecedor para la aclamada cantante. Pero todos los fans han coincidido en lo mismo, el parecido de la cantante española con la mexicana Selena Quintanilla.

Quien también ha estrenado flequillo es Miley Cyrus, que se ha cortado sus pelos por delante de las orejas, dejando el restante con unas ligeras ondas.

Está claro que son muchos días y noches ya en casa. Y muchos los anuncios de cortapelos que estos días aparecen sospechosamente en la pantalla del ordenador.