El extraño gesto de Tom Hanks tras besar a Jennifer Lopez

Los fans de Jennifer Lopez están que trinan por un dudoso gesto que tuvo el actor Tom Hanks con su adorada diva. Ocurrió hace unos días durante una fiesta organizada por 'Variety' en el Festival Internacional de Cine de Toronto. JLo (50) presentaba su nueva película, 'Hustlers' -por la que no para de recibir elogios de la crítica, que la sitúa ya como posible candidata a llevarse el Oscar-, y el protagonista de 'Forrest Gump' (63), también andaba promocionando su último proyecto, 'A Beautiful Day In The Neighborhood' (un 'biopic' sobre el afamado presentador de televisión infantil Fred Rogers).

El oscarizado actor entró en la sala donde Jennifer Lopez se fotografiaba con sus compañeras en el filme (Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer) y la directora (Lorena Scafaria), y no pudo evitar ir a saludarlas después de que la diva del Bronx le llamara para que fuera con ellas. "Oye, no llevo brillo de labios, se me permite ir para allí?", exclamó de broma antes de ir hacia las mujeres.

El extraño momento ocurrió en dos tiempos ante los 'flashes' de los fotógrafos: primero cuando el protagonista de 'Naúfrago' en vez de saludarla la primera, la mira, se para y le dice por señas que espere, que lo va a hacer de izquierda a derecha. Después, cuando llega su turno, besa a JLo y acto seguido parece limpiarse la cara con la mano.

(En este vídeo se aprecia el gesto desde otro ángulo)

EXIGEN EXPLICACIONES

Los seguidores de la artista no entiende por qué Hanks hizo eso, y discuten en las redes si realmente "se limpió el beso" o si solo coincidió que se atusó la barba en ese momento. En todo caso, le piden actor que dé alguna explicación a su "grosero" y "descortés" comportamiento, y resaltan también que la actriz supo mantener la "serenidad y una sonrisa en todo momento".

Ninguno de los actores ha dicho ni mú al respecto, mientras el vídeo del momentazo se ha vuelto viral en las redes.

'Hustlers' ('Estafadoras de Wall Street') se estrenó el pasado fin de semana en Estados Unidos -a España llegará a finales de noviembre- recaudando 33 millones de dólares. Aunque no fue el estreno más taquillero, el filme superó su presupuesto de producción, de 20 millones.