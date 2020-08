El extraño comportamiento de la cantante Amaia Montero

La carrera de Amaia Montero (Irún, Guipúzcoa, 1976) es sinónimo de talento. Sus inicios en la música se remontan al nacimiento de La Oreja de Van Gogh, grupo del que formó parte durante más de 10 años y con el que publicó cuatro recordados discos. Pero a pesar de estar entonces en la cima de la popularidad, en el 2007 dejó la banda.

Fue una decisión muy dura para esta figura del pop, como recordó ella misma en su cuenta de Instagram en noviembre del 2018. «Hace 11 años tomé la decisión más difícil de mi carrera y de mi vida. Tuve mucho miedo, pero me pudo la valentía. En estos años ha habido momentos muy buenos y también otros que no lo han sido tanto, pero me quedo con todo lo que he aprendido de mí y de la vida», escribió. Desde que dejó de ser la vocalista del grupo donostiarra la cantautora no ha cesado de trabajar y ha continuado su trayectoria profesional en solitario, con la que se ha ganado al público y se ha hecho un hueco en la industria musical. Pero no todo han sido buenos momentos. También ha protagonizado sonadas polémicas relacionadas con su físico y su comportamiento.

Así, ha tenido que soportar comentarios hirientes sobre su aumento de peso y críticas por su falta de profesionalidad, como las desatadas a raíz de una actuación en las fiestas patronales de San Antonio de Renedo (Piélagos, Cantabria), en junio del 2018, cuando se la pudo ver errática sobre el escenario e incluso se la oyó decir «no se ni dónde estoy» y «esto es un desastre». Justo antes de detener la música, preguntó en voz alta: «Están tocando en otro tono, ¿sí o no?». Las imágenes se convirtieron en virales y los duros comentarios en Twitter la llevaron a replantearse su carrera pese a ser la artista pop española con más discos vendidos.

El 29 de junio, Amaia reapareció en sus redes sociales dando de nuevo mucho de qué hablar, por un nuevo cambio de aspecto. Con talante tranquilo y con gafas de sol, la cantante posó en una foto, junto a la que escribió: «Domingos de verano en casa...».

Harta de que se hable de sus supuestos retoques estéticos, la cantante emitió hace una semana un comunicado junto a su equipo de abogados para zanjar la polémica referente a su aspecto físico y disipar las dudas sobre este tema .